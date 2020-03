Ricardo Pereira sofre rotura no ligamento cruzado anterior e acaba época

O futebolista internacional português Ricardo Pereira sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior de um joelho e vai estar parado de quatro a seis meses, disse hoje o treinador do Leicester, Brendan Rodgers.

O lateral direito, de 26 anos, lesionou-se na vitória (4-0) dos 'Foxes', da última jornada da Primeira Liga inglesa, diante do Aston Villa, no King Power Stadium, num lance em que chocou com um jogador adversário, o inglês Jack Grealish.

Hoje, o técnico norte-irlandês confirmou a lesão grave de Ricardo Pereira, lamentado a ausência por um longo tempo de "um jogador fantástico", que fica sem hipóteses de ser chamado para representar Portugal no Euro2020, caso se realize.

"O Ricardo, infelizmente, magoou-se no ligamento cruzado anterior, o que significa que ficará de fora o resto da temporada. É uma grande perda para nós, porque ele é um jogador fantástico", declarou Brendan Rodgers, em conferência de imprensa.

Através das redes sociais, Jack Grealish lamentou igualmente o sucedido e desejou as melhoras ao português.

"Odeio ver coisas como esta. Espero que estejas bem irmão e fiques bem rapidamente. Rápida recuperação e tenho a certeza que vais voltar melhor do que nunca", disse.

Na presente temporada, o internacional luso anotou quatro golos em 33 jogos pelo atual terceiro classifciado do campeonato inglês.