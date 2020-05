Richarlison lembra palavras de Jorge Jesus: «Top 6 é 'meio pesado'»

Deu que falar no ano passado, no meio da longa sequência de bons resultados do Flamengo, uma frase de Jorge Jesus na qual o técnico português colocava o emblema carioca como uma das equipas que lutaria pelo top-6 na Premier League. Na altura as reações foram várias, mas uma das mais inusitadas foi a de Richarlison, do Everton, que nas redes sociais se limitou a responder a uma publicação de forma irónica.





Um gesto que na altura deixou os adeptos do Fla à beira de um ataque de nervos, até porque o avançado tem passado no Flu, mas que agora foi justificado. "O Jorge Jesus tinha dito que o Flamengo seria top-6 aqui em Inglaterra. Eu respeito, mas não acho não. Falar em top-6 é 'meio pesado'. Mas fora isso é só brincadeira na internet, brincadeira com os adeptos, não houve problemas", assegurou o dianteiro brasileiro, que por agora prepara o regresso da Premier League.