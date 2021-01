Rio Ferdinand confessa que jogou bêbedo contra o Arsenal e a culpa foi de... Paulo Futre

Foi no West Ham que Rio Ferdinand começou a carreira e confessa agora ter chegado a jogar frente ao Arsenal depois de ter bebido três brandys. E a culpa foi de Paulo Futre... se ter recusado a jogar com a camisola 16. Ao 'The Sun', o antigo futebolista inglês confessa o episódio que aconteceu em 1996.





Rio Ferdinand, então com 17 anos, não estava convocado para o primeiro jogo da temporada, frente ao Arsenal, e por isso decidiu ir ao bar e beber... três brandys com cola. No entanto, à última hora, o então jovem jogador era chamado para fazer parte das opções do treinador. Paulo Futre tinha assinado contrado com os hammers na condição de usar a camisola número 10 e recusou-se a jogar com a 16. Faltava um jogador e Rio Ferdinand entrou nas contas de Harry Redknapp."Bebi três conhaques com cola e estava prestes a jogar em Highbury. Estava no banco de suplentes e só pensava: 'por favor não me deixem entrar, não posso entrar em campo'", recordou.Mas aos 87 minutos, Rio Ferdinand foi mesmo a jogo, para o lugar de Slaven Bilic. Quanto a Paulo Futre, o português 'recuperou' a camisola 10 e cumpriu a sua temporada na Premier League.