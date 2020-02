Rio Ferdinand descarta Van Dijk para Jogador do Ano em Inglaterra

Rio Ferdinand indicou quatro nomes favoritos a vencer o prémio de Jogador do Ano em Inglaterra desta temporada e deixou de fora... Virgil van Dijk, defesa-central do Liverpool que conquistou o prémio na época passada e era o principal candidato à Bola de Ouro, mas acabou por ser 2º ao ser superado por Lionel Messi.

Em declarações na BT Sport, Ferdinand apontou dois companheiros de equipa de Van Dijk nos reds, Sadio Mané e Jordan Henderson, aos quais juntou Jamie Vardy (Leicester) e Kevin De Bruyne (Manchester City) como possíveis vencedores do prémio.



"Penso que o Mané tem sido o meu jogador favorito quando vejo o Liverpool, para ser honesto. Ele é aquele jogador que me faz saltar do lugar mais do que qualquer outro. Vardy tem sido muito bom, tem marcado muitos golos. Kevin De Bruyne, quando olhas, ele demonstra contentamento a jogar. Então existem alguns nomes que podem ganhar", disse o antigo defesa para justificar as suas escolhas.



Apesar de não considerar Van Dijk candidato a vencer o prémio de Jogador do Ano, Ferdinand elogia o central holandês. "Penso que é sem dúvida o melhor defesa do Mundo atualmente. Ele teria o meu voto de melhor defesa, mas não para jogador do ano. Mas ele tem sido tremendo. Eu acho que é um jogador de futebol fantástico. Calmo, frio, calmo, forte, rápido. Todos os atributos que desejados para um jogador moderno", concluiu Ferdinand.