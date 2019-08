Rio Ferdinand lamenta falta de investimento: «Adorava a opção Bruno Fernandes»

Antigo jogador do Manchester United e atualmente comentador desportivo em Inglaterra, Rio Ferdinand admitiu ter ficado desapontado pela falta de investimento dos red devils no setor intermediário, considerando mesmo que teria adorado ver Bruno Fernandes com a camisola do clube."Adoro o facto de terem apostado em Rashford e Martial e terem-se visto livres do Lukaku. Ainda assim, fiquei surpreendido pela falta de uma aposta na zona do meio campo. Adorava a opção Bruno Fernandes... Ele [Solkjaer] deve estar a tentar recuperar a boa forma do Paul Pogba", explicou o antigo defesa, na antena da BT Sport.