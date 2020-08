Rio Ferdinand sobre Bruno Fernandes: «Tem sido uma lufada de ar fresco no Manchester United»

Rio Ferdinand está completamente rendido a Bruno Fernandes. O antigo jogador do Manchester United mostra-se deslumbrado com as atuações do médio internacional português contratado pelos red devils ao Sporting no mercado de inverno.





"Ele tem sido uma lufada de ar fresco na equipa. Tem sido fantástico a desbloquear a imaginação da equipa", disser Ferdinand ao portal britânico 'teamtalk'."Vês o Marcus Rashford, o Anthony Martial e o Mason Greenwood, mas a partir do momento em que o Bruno Fernandes ganha a bola, eles saem, correm e sabem que a oportunidade deles está a chegar. Ele não precisa de um segundo convite para fazer um bom passe", acrescentou.E fez uma constatação: "É o que os jogadores de topo fazem. Eles desafiam a equipa e o clube com a sua presença. Temos visto isso com o Bruno Fernandes no Manchester United."