Rivais de Manchester unem doação

Rivais dentro de campo, unidos fora das quatro linhas em favor dos mais carenciados. Este foi o exemplo dado por City (Bernardo Silva e João Cancelo) e United (Bruno Fernandes e Diogo Dalot). Os clubes de Manchester vão doar perto de 110 mil euros ao Banco Alimentar da região.

O objetivo de citizens e red devils passa por, através desta iniciativa conjunta, ajudar os mais desfavorecidos a lutar contra a propagação do coronavírus em Manchester. A decisão dos clubes surge na sequência da união de grupos de adeptos que prestam apoio ao Banco Alimentar.

Portsmouth com 4.º infetado

Os níveis de preocupação em Portsmouth sobem. O emblema da League One (3º escalão) confirmou ontem o quarto caso de coronavírus no plantel principal. O defesa Haji Mnoga, de 17 anos, deu positivo no teste realizado e está em quarentena.

Assim, a razia de Covid-19 no Portsmouth continua, depois de James Bolton, Andy Cannon e Sean Raggett também terem contraído o vírus que está a causar uma verdadeira pandemia Mundo fora. Os pompey aguardam ainda pelos resultados dos exames a outros dez jogadores e elementos do staff técnico.