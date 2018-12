Rob Holding falha o resto da época do Arsenal devido a lesão

O futebolista inglês Rob Holding, defesa do Arsenal, vai falhar o resto da temporada, devido a uma rutura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, anunciou esta sexta-feira o clube londrino no site oficial da Internet."Podemos confirmar que Rob Holding rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. É esperado que o processo de reabilitação se prolongue entre seis a nove meses", informou o Arsenal, acrescentando que o jogador, de 23 anos, irá ser operado nos próximos dias.Holding, que se lesionou no empate 2-2 com o Manchester United, treinador pelo português José Mourinho, tem sido aposta regular do técnico Unai Emery nesta temporada, contando com 16 presenças em 22 partidas dos 'gunners', adversário do Sporting na Liga Europa.