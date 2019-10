Rodgers admite: «Ao intervalo disse aos jogadores para os 'castigarem'»

Se Jamie Vardy confessou que aos 6-0 o Leicester City se motivou e colocou o pé no acelerador pela perspetiva de um recorde na Premier League, Brendan Rodgers também não escondeu que deu ordens aos seus jogadores para 'carregarem' em cima do Southampton . Tudo em prol do respeito ao jogo, conforme o técnico dos foxes assumiu."Disse-lhes ao intervalo que tínhamos de manter a velocidade no jogo e quero tínhamos de os castigar. É duro para o Ralph Hassenhuttl, mas temos de fazer o nosso trabalho e marcar o máximo de golos possível. Ao intervalo o jogo está em 0-0. Faz parte da nossa educação sairmos para jogo e jogarmos como homens com respeito ao jogo. São muito talentosos e estão a aprender a ser implacáveis", declarou o técnico dos foxes, claramente satisfeito pela vitória por 9-0 que a sua equipa conseguiu esta noite.E se todo o plantel estava eufórico, havia um jogador em particular que estava mais do que todos os outros. "O Kasper Schmeichel estava mesmo feliz, pois o único outro guarda-redes a ver a sua equipa marcar nove golos tinha sido o seu pai", atirou Rodgers, lembrando que Peter Schmeichel era o guarda-redes do Manchester United na outra partida na qual uma equipa marcara nove golos na história da Premier League.Quanto ao que aí vem, Rodgers não entra em euforias. "Acreditamos no nosso trabalho e que podemos continuar a dar tudo ao longo da temporada. A nossa mentalidade é trabalhar todos os dias. Os jogadores querem ser melhores e evoluir a cada dia. Foi uma grande vitória, mas agora temos de nos focar no jogo da Taça", concluiu.