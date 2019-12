Rodgers renova e passa a ganhar mais do que Klopp

A assinar uma temporada de grande nível na Premier League, o Leicester decidiu esta sexta-feira premiar Brendan Rodgers com uma renovação contratual que coloca o treinador norte-irlandês como o terceiro mais bem pago do campeonato inglês, apenas atrás de Pep Guardiola e José Mourinho.





De acordo com o 'The Sun', Brendan Rodgers passará a auferir 10 milhões de libras anuais (11,9 milhões de euros), superando nomes como o líder do campeonato Jürgen Klopp ou Ole Gunner Solskjaer, que ganham anualmente 8,9 milhões de euros.Um salário elevadíssimo que surge como recompensa pela fantástica campanha que os toffees têm assinado, apenas suplantado como dissemos anteriormente pelos valores de Guardiola (23,8 milhões) e Mourinho (17,8 milhões).