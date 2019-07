Rodri elogia Fernandinho: «Não ficas seis anos no Manchester City se não fores bom jogador»

Rodri foi um dos reforços do Manchester City para esta temporada, contratado ao Atlético Madrid. O jogador espanhol falou ao 'Telegraph', descrevendo-se como jogador e falando ainda de Fernandinho, seu concorrente na luta por um lugar no onze.





"Gosto de olhar para jogadores da minha posição e sempre pensei que o Fernandinho tem estado no top-5 ou 6 de médios. Não ficas seis anos no Manchester City, sempre a jogar, se não fores bom jogador. Ele deu à equipa aquilo que mais ninguém deu - a força, a capacidade de roubar bolas - e isso é importante", começou por dizer, antes de falar de si próprio."Mas eu não estou habituado a fazer 'carrinhos'. Não sei, está na forma como aprendes. Roubo bolas de outra forma. Vejo outros jogadores a procurar sempre ir ao chão e a fazer 'carrinhos', mas eu sou muito grande. Se eu for ao chão, perco muito tempo para me levantar, por isso tenho outra forma de roubar bolas", disse.