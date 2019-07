Rodri oficializado no Manchester City: «Mal posso esperar para trabalhar com Guardiola»

Rodri foi esta quinta-feira oficializado como jogador do Manchester City, um dia depois de ter pago os 70 milhões da cláusula de rescisão ao Atlético Madrid . O médio, de 23 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas."O City conseguiu feitos incríveis nos últimos dois anos e estou ansioso por fazer parte de um plantel tão talentoso. Não é apenas pelos títulos que ganhou, mas pela forma como o conseguiu, a jogar um futebol ofensivo. É um estilo que me entusiasma, tal como a ambição do clube", revelou o espanhol, citado pelo site dos cityzens."Mal posso esperar por começar a trabalhar com Pep Guardiola e com os meus novos colegas. Espero conseguir grandes coisas com eles", concluiu.