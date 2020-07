Rojo lembra Mourinho: «Gritava com todos e nunca ninguém lhe fez frente»

Marcos Rojo passou esta sexta-feira em revista a sua carreira numa entrevista à FOX Sports, na qual deixou elogios a várias das pessoas que passaram pelo seu caminho, com especial destaque para José Mourinho e Zlatan Ibrahimovic. Sobre o português lembrou a sua forma intensa de viver o jogo, destacando em especial dois momentos vividos sob o comando do setubalense.





"É um grande maluco. Gosta de ganhar dê por onde der, é um técnico que dá tudo, é ganhador e competitivo a 1000%. Um dia disse-nos que éramos milionários, que não nos importávamos com nada, que tínhamos de ir viver para uma ilha... Gritava com todos e nunca ninguém lhe fez frente", começou por lembrar o argentino, que na memória tem ainda um episódio que significou a sua renovação por imposição precisamente de Mourinho."Contra o Chelsea colocou uma linha de seis e nesse dia eu estava com dores no adutor. Mas queria jogar sim ou sim e até acabei por me sair bem. O Mourinho vem ter comigo no futebol, agarra-me e disse ao dono que tinha de renovar comigo naquele momento. Se apoias as suas ideias, ele apoia-te sempre", assumiu o argentino, que durante a sua passagem no Man. United partilhou balneário com Zlatan Ibrahimovic um jogador com o qual (naturalmente) tem histórias para contar."Na pré-temporada fomos à Suécia num sábado e o Mourinho colocou-o a titular um dia depois de ter assinado. Chegou e marcou um golaço de bicicleta, mas estávamos a jogar mal. No intervalo entrou no balneário aos pontapés, porque nos estavam a dar um 'baile'. Ao fim de dois dias já era o dono da equipa", atirou.