Ronaldo, Bruno Fernandes, fintas e o milagre de Paris: Diogo Dalot fala de tudo

A responder a perguntas de adeptos, Diogo Dalot abordou muitos temas e deixou algumas respostas curiosas. Desde logo, foi questionado sobre que finta prefere: os 'step-overs', que podemos traduzir para pedaladas, ou as 'cuecas'. O lateral-direito do Manchester United não teve dúvidas!





"Pedaladas, sem dúvida! Adoro-as. Para mim, é a minha finta de assinatura. Sempre, os 'step-overs'. Mas também gosto de 'cuecas'. Não consigo fazer bem, só pedaladas, faço-as ao pequeno-almoço, pá. 'Cuecas' são difíceis. As pedaladas são a minha finta de assinatura, sim", comentou o internacional sub-21, citado no site dos red devils.Mais a sério, Dalot reforçou que quer construir a carreira a jogar a lateral e ainda destacou a importância da chegada de Bruno Fernandes. "Foi muito bem o Bruno ter vindo. Foi algo que me ajudou, por ter um português na equipa, a partilhar momentos que já tinha partilhado com outros mas que agora é um amigo. É fantástico tê-lo aqui, além de ser um jogador muito bom para a equipa. Deixa-me feliz e é incrível para toda a gente", apontou.Quem também merece uma palavra de apreço de Dalot é Cristiano Ronaldo. "O meu ídolo sempre foi o Cristiano Ronaldo. Já o disse muitas vezes. É um exemplo e mostrou a toda a gente quão bom ele é. Para mim, tem sido um modelo desde o início", acrescentou.Por outro lado, o jogador formado no FC Porto não esquece a histórica vitória do Manchester United em Paris, diante do Paris Saint-Germain, por 3-1, que permitiu dar a volta aos 'oitavos' da Liga dos Campeões na época passada. E com impressão digital bem vincada de Dalot nesse triunfo."Foi mágico! Quem lá esteve sentiu de formas diferentes, mas toda a gente sentiu que foi único e fantástico fazer parte daquela noite mágica. Foi desafiar as probabilidades, a ganhar com uma equipa muito jovem. É um momento que nunca irei esquecer e foi bom fazer parte de um jogo tão importante na história do clube", rematou.