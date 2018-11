Ronaldo ou Messi? Mourinho ou Guardiola? Jürgen Klopp escolhe

A Sky Sports decidiu fazer várias perguntas a Jürgen Klopp em que o treinador do Liverpool teria de manifestar as suas preferências entre duas opções. A primeira pergunta prendeu-se com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Klopp hesitou, mas escolheu o argentino."É uma pergunta injusta. Mas escolho o Lionel. De qualquer das formas, adoro os dois", disse.De seguida, o alemão foi desafiado a revelar quem preferia entre Pep Guardiola e José Mourinho. Klopp não teve qualquer dúvida em escolher o treinador do Manchester City, explicando porquê."Guardiola ou Mourinho? Guardiola. Não é por ser melhor. Acho que é o Pep é o melhor treinador do mundo. Podiam ter perguntado com qualquer outro nome. Não é por causa da comparação com o José", respondeu.