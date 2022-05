Rooney coloca em causa título do Man. City de 2012: «O Cissé celebrou com jogadores deles após o jogo...»

A imprensa inglesa garante que é a primeira vez que o título do Manchester City, alcançado em 2012, é colocado em causa. A forma como foi alcançado é recordado pelo grande público, com os citizens a precisarem de vencer o Queens Park Rangers no último jogo do campeonato mas a ter de lutar contra uma desvantagem no marcador que prevalecia nos derradeiros instantes do encontro... até que aparece Agüero.Ora, mais de 10 anos depois desses momentos memoráveis, Wayne Rooney, então jogador do rival na luta pelo título do City ao serviço do Manchester United, questionou o comportamento do adversário da equipa dirigida na altura por Roberto Mancini. "O Paddy Kenny deveria ter-se saído melhor em alguns golos", começou por vincar, apontando o dedo ao desempenho do guardião do QPR que defendeu a baliza no célebre jogo de 13 de maio de 2012 que terminou com um 3-2 para os citizens.O antigo internacional inglês vai, depois, mais além. "O City faz o segundo golo e o QPR chuta a bola de volta para eles e isso nunca foi questionado. O Djibril Cissé comemorou com jogadores deles [do Manchester City], mas oiçam, é um momento histórico na Premier League, tenho certeza que, se és não fores jogador do Manchester United, aquele é, provavelmente, um dos melhores momentos do campeonato", atirou em declarações ao 'The Sun'.Há 10 anos, o Manchester United poderia celebrar o título com um empate ou derrota do rival City, após ter vencido em casa do Sunderland (0-1), num jogo que decorria à mesma hora. No Etihad, Dzeko (90'+2) e Agüero (90'+4) deram a volta ao jogo com o QPR e os citizens celebraram no fim.