Rooney e o primeiro dia como treinador do Birmingham: «Acho que o segurança não sabia quem eu era»

A chegada de Wayne Rooney ao comando técnico do Birmingham City foi uma das notícias que recentemente mais agitou a imprensa desportiva inglesa. Contudo, a novidade não terá chegado aos ouvidos de todos... especialmente a um segurança do clube.Em declarações reproduzidas pelo jornal 'The Sun', o antigo futebolista inglês revelou não ter sido reconhecido por um elemento da equipa de segurança do complexo desportivo, quando se preparava para dar início ao seu novo percurso na carreira de treinador, e afinar todas as ideias para o primeiro treino com os jogadores."Eu acho que o segurança não sabia quem eu era", começou por dizer o ex-avançado que ficou internacionalmente conhecido pelo que fez ao serviço do Manchester United e da seleção inglesa, revelando que teve dificuldades em dormir nos primeiros dias devido ao 'jetlag': "Não conseguia dormir! Mas penso que é importante, enquanto treinador, dar o exemplo ao teu staff. Queremos estar presentes, queremos estar lá, prontos. Há também muita preparação para o trabalho. Faz parte da função e é algo que sempre fiz - chegar cedo e garantir que está tudo certo."