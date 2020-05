Rooney: «Estão a forçar regresso muito cedo»

A retoma da Premier League tem sido alvo de intenso debate mas, para Wayne Rooney, os responsáveis estão a "forçar o regresso muito cedo", para medo dos jogadores. "Estou desesperado por treinar mas penso que o futebol está a ser empurrado para regressar demasiado cedo. A preocupação não é connosco mas podermos levar o novo coronavírus para casa e infetar quem está à nossa volta. Há vidas em risco", frisou o internacional inglês do Derby County, que viu o blue Willian sublinhar esses receios. "A maioria dos jogadores estão desconfortáveis com o regresso. Tenho saudades de fazer o que adoro mas é preciso que seja seguro", garantiu o extremo brasileiro do Chelsea.

Apesar do regresso aos treinos coletivos estar agendado para amanhã, a Premier League pode ver o início adiado para... 26 de junho, para os jogadores se apresentarem em perfeitas condições físicas ou "vão cair como um castelo de cartas". "Estivemos oito semanas sem competição. Para muitos jogadores, foi a maior pausa das carreiras. Precisamos de uma pré-época de seis semanas, com seis jogos de preparação para os deixar prontos... ou vão cair como um castelo de cartas", garantiu o técnico do Newcastle, Steve Bruce.