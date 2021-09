Rooney faz-se passar por médico para falar com dono do Derby County: «Não foi honesto»

A situação no Derby County vai de mal a pior. Depois de o treinador Wayne Rooney praticamente não ter tido dinheiro para transferências, e de ter recorrer aos escalões de formação para compor as convocatórias, os 'rams' perderam 12 pontos na secretaria - após anunciar que vai entrar em administração judicial, por insolvência - e o técnico não consegue falar com o dono do clube do Championship.





Rooney contou que não fala com Mel Morris desde o dia 9 de agosto. "Não foi suficientemente sincero e não fez as coisas honestamente. Uma conversa frente a frente? Ainda não tive. Tentei ligar-lhe mas não me respondeu", explicou o técnico."Uma vez liguei-lhe do telemóvel do médico e atendeu. Responde às chamadas do médico do clube mas não às do treinador", lamentou o antigo avançado inglês.