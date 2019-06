Rooney não quer Ronaldo e Messi no Manchester United e explica porquê

Muito se tem falado de investimentos milionários no Manchester United para devolver o clube ao topo do futebol inglês, mas Wayne Rooney tem outras ideias quanto à fórmula ideal para conseguir recolocar os red devils novamente na rota dos títulos. Na ótica do antigo jogador do clube, que atualmente representa o DC United, a melhor abordagem de mercado passará por investir em jogadores com potencial para o futuro e não em nomes como Ronaldo ou Messi."A primeira coisa que o Solskjaer tem de fazer é construir um plantel e não creio que trazer um ou dois jogadores por 100 e tal milhões irá ajudar os que já lá estão. O ideal é ele investir 40 a 50 milhões em jogadores com potencial e construir um plantel em torno desses cinco ou seis futebolistas. Podes trazer jogador como Ronaldo, Messi, Ramos ou Bale, mas isso irá custar-te uns 350 milhões e acabarás por conseguir retirar deles apenas dois anos e depois o dinheiro vai fora...", admitiu o dianteiro inglês.A afirmação de Rooney acaba por se explicar pela idade algo avançada de todos os jogadores citados, já que deste quarteto apenas Gareth Bale não é 'trintão' (tem 29). Já os restantes estão todos na casa dos 30 anos, com Ronaldo a ser o mais velho, com 34. Segue-se Ramos, com 33, e Messi com 31.Nesse sentido, Rooney quer ver uma aposta na juventude, ainda que possa fazer o clube ficar mais dois anos sem ganhar. "Tem de se reconstruir com jogadores mais jovens, mas têm de ter qualidade suficiente. Já os adeptos têm de entender que provavelmente não iremos conseguir lutar pela Premier League no próximo ano. Deixem o Ole construir uma equipa para nos próximos dois a três anos conseguir lutar tanto pelo campeonato como pela Champions", analisou.