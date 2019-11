Ross Barkley metido em sarilhos: médio do Chelsea apanhado em festa no Dubai

Ross Barkley pode estar em maus lençóis. O médio inglês de 25 anos foi apanhado a dançar em tronco nu numa discoteca no Dubai, durante a paragem do campeonato para os compromissos da seleção.O vídeo que começou a circular nas redes sociais mostram o médio do Chelsea em festa. E apesar de Ross Barkley estar de férias com autorização do clube britânico, a polémica surge porque o médio havia sido dispensado da seleção devido à lesão no tornozelo que o afasta dos relvados deste meados de outubro.Ora o clube considera que esta postura de Barkley pouco profissional - se está lesionado, não deveria nem ter viajado nem estar a dançar numa discoteca.Este é o segundo incidente protagonizado por Ross Barkley longe dos relvados em menos de dois meses. No final de setembro, o médio do Chelsea foi notícia por ter sido escoltado pela polícia a um multibanco para levantar dinheiro e pagar ao taxista que o tinha transportado após uma noitada em Liverpool.