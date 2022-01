Roy Hodgson vai treinar o Watford até final da temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O experiente treinador Roy Hodgson vai orientar o Watford até final da temporada, substituindo no cargo o italiano Claudio Ranieri, que foi demitido na segunda-feira, anunciou esta terça-feira o clube penúltimo classificado da Liga inglesa de futebol.

O inglês é o terceiro técnico a assumir o comando dos hornets na presente época, depois de o espanhol Xisco Muñoz ter iniciado a campanha e ter sido rendido por Ranieri, que durou cerca de três meses e meio à frente da equipa, durante os quais somou duas vitórias, 10 derrotas e um empate na Premier League.

Aos 74 anos, Hodgson, que estava sem clube após ter deixado o Crystal Palace no final da temporada passada, vai tornar-se no treinador mais velho a participar na principal divisão do futebol inglês.

Em 46 anos de carreira como treinador, Hodgson liderou clubes como Inter Milão, Blackburn Rovers, Copenhaga, Udinese, Fulham, Liverpool, West Bromwich ou Crystal Palace, além das seleções de futebol da Suíça, da Finlândia e da Inglaterra.