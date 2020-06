Roy Keane: «Assumo que por vezes fui demasiado simpático para as pessoas»

Ao longo da sua carreira, Roy Keane ficou conhecido pela sua forma dura de ser e pela sua agressividade no terreno de jogo, mas a verdade é que na ótica do antigo médio irlandês houve muitos momentos em que foi... demasiado simpático. A análise foi feita pelo próprio, numa entrevista ao 'Independent'.





"Por vezes era demasiado duro; noutras era demasiado brando. Sendo crítico, olhando para trás na minha carreira e vendo a forma como tratei as pessoas, mesmo enquanto treinador - e muitos não vão acreditar nisto -, mas assumo que por vezes fui demasiado simpático. As pessoas apunhalaram-me mesmo no meu peito, não foi pelas costas. Isto porque fui demasiado simpático para eles...", assumiu o irlandês, que se notabilizou no Manchester United.Em relação à sua faceta de 'all or nothing', Keane assumiu que nunca soube jogar de outra forma e que se o fizesse... seria o pior em campo. "Era essa a minha forma de ser. Mesmo na pré-temporada, se entrasse num jogo de forma branda garanto que seria o pior em campo. Não conseguia ser assim, não dava. Não estava em mim. Tinha de dar tudo!"