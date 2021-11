Roy Keane 'atira-se' a Maguire: «Tem sido uma vergonha. É embaraçoso»

Maguire tem sido alvo de muitas críticas pelas recentes exibições no Manchester United e, esta sexta-feira, ao serviço da seleção inglesa, foi o autor de um dos golos na goleada diante da Andorra (5-0) , aproveitando para fazer um festejo direcionado aos críticos. Quem não achou grande piada foi Roy Keane, que juntamente com alguns antigos internacionais, considerou "embaraçosa" a celebração do defesa."Coloca as mãos nas orelhas para calar os críticos? Acho que é embaraçoso. Tem sido uma desgraça nos últimos meses pelo Manchester United. Acha que só por marcar ali vai calar os críticos. É uma vergonha", atirou Keane, imediatamente apoiado pelo ex-avançado Ian Wright."Não é preciso fazer aquilo. É algo que eu faria no meu tempo. Tem muito futebol pela frente, não pode dar oportunidades aos outros para o visarem. Joga o teu jogo, Harry".Quem também não fugiu ao 'comboio' de críticas foi Jermain Defoe. O antigo ponta-de-lança da seleção dos 'três leões' considerou que Maguire "deu uma oportunidade" às pessoas para voltarem a censurá-lo."Não era preciso. Marcou o golo e foi um bom golo, mas colocou um sabor azedo na boca das pessoas, e elas não gostam disso. Dá-lhes uma oportunidade para esperar por uma má performance, para caírem de novo em cima dele", atirou.