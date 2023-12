Roy Keane atira-se a Van Dijk: «O clube dele ganha um título a cada 30 anos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Liverpool e Manchester United empataram este domingo (0-0), em mais um ronda da Premier League. Na 'guerra' pós-jogo o capitão red Virgil van Dijk foi assertivo e falou de excessos... defensivos.

"Houve uma equipa a tentar vencer o jogo, mas infelizmente isso não aconteceu. Fomos superiores em todos os aspetos, eles estavam com a esperança de tirar dividendos no contra ataque e estão em festa por terem conseguido um ponto", registou.

Como ninguém da estrutura do Manchester United veio a terreiro condenar as palavras do central holandês, lá apareceu Roy Keane, que gosta pouco de levar desaforos para casa, para colocar o adversário na ordem.

"Ele tem de relembrar algumas coisas. Ele joga num clube que ganha um título a cada 30 anos. Disse que só uma equipa quis vencer e que o United não merecia o ponto que ganhou. O Manchester United está numa fase complicada, assim como o Liverpool também esteve. A arrogância dele não lhe ficou bem. Não devia desrespeitar outros clubes desta forma", registou.