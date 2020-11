Roy Keane chamou "idiota" a Kyle Walker e agora sofre as consequências

Durante 12 anos, entre 1993 e 2005, Roy Keane representou o Manchester United como jogador, mas desde que deixou os relvados que o antigo futebolista comenta o que se passa dentro de campo e também nesta área histórias não lhe faltam. A última polémica está relacionada com o jogo do passado domingo, 8 de novembro, e o comentário de Roy Keane acerca da falta cometida por Kyle Walker sobre Sadio Mané.





"[Sadio Mané] conseguiu a grande penalidade porque tem um idiota pela frente. Um acidente de carro, que continua a cometer sempre o mesmo tipo de erros e é castigado adequadamente por isso", afirmou Keane na Sky Sports.Comentário que não caiu bem aos responsáveis do Manchester City que avançaram para uma queixa formal contra o antigo futebolista.Roy Keane enfrenta também as críticas de Richard Gray, apresentador da Sky Sports entre 1992 e 2011, que comentou a atitude do antigo jogador do Manchester United, considerando que "a criticar, tem que ser de forma construtiva", com a função de "explicar e educar ao mesmo tempo""Não quero imaginar o que teria acontecido se tivéssemos chamado Gary Neville de 'acidente de carro' e 'idiota'. E houve muitas oportunidades de fazer isso! Entende, Roy? Que vergonha, que mesquinho", considerou Richard Gray.