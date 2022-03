Roy Keane: «É perigoso dizer que é bom o Ronaldo não estar disponível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ralf Rangnick confirmou este domingo que Cristiano Ronaldo ficou de fora do dérbi de Manchester por estar lesionado. O antigo capitão do United, Roy Keane, defendeu o avançado português das críticas e da ausência de trabalho de CR7 em prol dos red devils."Penso que é perigoso ter uma conversa acerca de 'é bom quando o Ronaldo não está disponível', seja por que razão for - seja por lesão ou outra coisa qualquer. Eu continuo a pensar que gostarias de ter o Ronaldo na tua equipa. Claro que para o contra-ataque, a coisa mais importante é a intensidade, mas dizer que é uma vantagem não ter o Ronaldo disponível... Eu não aceito isso", reiterou o antigo médio em resposta ao também comentador Jamie Carragher durante a emissão da Sky Sports.Recorde-se que Ronaldo, de 37 anos, soma 15 golos em 30 encontros oficiais, tendo apontado apenas um nos últimos 10 jogos.