Roy Keane não poupa De Gea depois do disparate com o Everton: «Linchava-o ao intervalo»

David de Gea foi infeliz no golo que o Manchester United sofreu domingo, no jogo com o Everton, e Roy Keane, antigo jogador dos red devils, não foi propriamente meigo para com o guarda-redes espanhol nos comentários que fez na Sky Sports.





"Como treinador ou jogador tinha-o matado. Matava-o!", disse Keane quando questionado pelo apresentador do programa o que teria feito se ainda estivesse no United.De Gea recebeu uma bola para jogar com os pés mas perdeu demasiado tempo. E quanto a pontapeou já tinha Calvert-Lewin em cima, e o avançado do Everton não perdoou. "Se vais tomar uma decisão, ao menos faz isso depressa. Estes são momentos importantíssimos para o United no sentido de entrar nos quatro primeiros classificados da Premier League, se tens um guarda-redes com experiência... do que estava ele à espera?", questiona Keane."Foi quase uma atitude arrogante, do tipo 'olha para mim'. Eu tê-lo-ia linchado ao intervalo", concluiu o comentador.Recorde-se que oo jogo, com um