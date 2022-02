Roy Keane pode voltar ao comando técnico do Sunderland

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O irreverente Roy Keane pode estar de regresso a um lugar que conhece bem. De acordo com a imprensa inglesa, o Sunderland equaciona o treinador como possibilidade para liderar a equipa no que falta da temporada.

Keane já orientou a formação entre 2006 e 2008, podendo agora voltar ao Stadium of Light e ocupar o lugar deixado vago por Lee Johnson, que saiu no passado fim de semana, depois do pesado desaire frente ao Bolton (0-6).

O Sunderland está na League One, tendo como grande objetivo regressar ao Championship. Está no 3º lugar da tabela classificativa, cinco pontos atrás do líder Rotherdam.