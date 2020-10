Rúben Dias: «A intensidade, a qualidade dentro de campo... nota-se que é o melhor campeonato»

Apesar do resultado não ter sido o desejado (empate [1-1] diante do Leeds United), Rúben Dias não deixou de estar contente com a sua estreia - e logo a titular - pela equipa principal do Manchester City.

"Muito feliz pela minha estreia [com a camisola do Manchester City], mas obviamente que não estou contente com o resultado porque a equipa queria muito a vitória. Mas temos de continuar a melhorar e a trabalhar a nossa mentalidade vencedora. Foi o meu primeiro jogo e estou muito satisfeito com a minha estreia", apontou o ex-benfiquista, em declarações no final do encontro.

Foram os primeiros 90 minutos com a camisola dos citizens, mas já deu para o internacional A se aperceber que agora compete no "melhor campeonato" de futebol. "Claro que ainda só joguei uma partida, mas a intensidade, a qualidade dentro do campo... nota-se que o melhor campeonato", frisou.