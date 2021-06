Rúben Dias e Bruno Fernandes nomeados para jogador do ano por associação de futebolistas

Os portugueses Rúben Dias e Bruno Fernandes integram esta quarta-feira a lista de seis nomeados para jogador da temporada 2020/21 em Inglaterra pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA).





Além dos dois internacionais portugueses, estão nomeados o inglês Harry Kane (Tottenham), o alemão Ilkay Gundogan (Manchester City), o inglês Phil Foden (Manchester City) e o belga Kevin de Bruyne (Manchester City), vencedor em 2020.Apenas um português ganhou o prémio da Associação de Futebolistas Profissionais, Cristiano Ronaldo em 2006/07 e em 2007/08, ao serviço do Manchester United.Os dois jogadores portugueses já tinham sido nomeados nesta terça-feira pela Liga inglesa para o prémio de jogador do ano , com Bruno Fernandes a ser ainda candidato ao melhor golo e Rúben Dias ao melhor jovem.Na sua temporada de estreia em Inglaterra, Rúben Dias, campeão pelo Manchester City, já foi escolhido como o melhor da temporada pela Football Writers Association.Bruno Fernandes foi escolhido pelos adeptos, pela segunda temporada seguida, como o melhor jogador do Manchester United.