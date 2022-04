Rúben Dias regressa aos treinos no Manchester City mais de um mês depois

Há boas notícias para Pep Guardiola e para a seleção portuguesa. O Manchester City revelou esta segunda-feira que Rúben Dias regressou aos treinos depois de contrair uma lesão no tendão.O último jogo que o central, de 24 anos, realizou foi a 1 de março, diante do Peterborough United, para a Taça de Inglaterra. A projeção inicial de paragem situou-se entre as quatro e as seis semanas.Apesar do regresso aos trabalhos, não é crível que Guardiola lance o jogador formado no Benfica diante do At. Madrid, na terça-feira, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.