Rúben Neves ficaria feliz com Horta no Benfica e abordou interesse do Barcelona: «Quem não gostaria de experimentar?»

Sobre a estreia a marcar no primeiro de sempre com a camisola do FC Porto, o jovem formado nos dragões revelou que "foi talvez o momento mais bonito da carreira". "Não só pelo golo mas também pela experiência. Em Portugal, quando somos muito adeptos de um golo fomos fanáticos por esse clube. Poder viver esse momento no estádio em que ia assistir aos jogos e ia para a claque e onde eu fui apanha-bolas... Foi um momento muito especial. Marcar um golo pelo clube do coração no Estádio do Dragão é inexplicável", assumiu Neves, recordando o golo ao Marítimo a 15 de agosto de 2014.

Rúben Neves foi apontado ao Barcelona no último mercado de transferências mas o médio português acabou por ficar no Wolverhampton. O internacional luso, de 25 anos, revelou ter ficado feliz por ver o nome associado ao gigante espanhol."Quem é que não gostaria de experimentar o Barcelona? Acho que é uma pergunta comum a todos os jogadores. É um dos maiores clubes do Mundo. Claro que é sempre um privilégio para mim ser associado a clubes desse calibre. Vou fazer o meu trabalho aqui [no Wolves] e tenho a certeza que tenho gente a trabalhar comigo. Confio muito nessas pessoas para essas situações. Vou-me focar ao máximo aqui até porque temos uma competição enorme aí a chegar. Tenho de me focar ao máximo no Wolves. Fazendo uma boa época aqui, as coisas virão com grande naturalidade", explicou em entrevista ao Canal 11.O jogador formado no FC Porto revelou também as expectativas acerca de uma transferência gorada, instado sobre o caso de Ricardo Horta, do Sp. Braga, de quem é amigo."Pela nossa família também, estamos a contar, por vezes, com coisas que não acontecem, e temos de ser muito fortes mentalmente para continuarmos focados no nosso clube. Aconteceu com o Ricardo [Horta] com muita pena minha, sei que era um sonho dele também. Eu gosto do melhor para os meus amigos. Sei que a ida para o Benfica era o sonho do Ricardo e ele iria ficar muito feliz e eu iria ficar muito feliz por ele. Como disse, aconteceu comigo há dois anos. Às vezes, quando as coisas estão quase a chegar acabam por não acontecer. Há muitas coisas que influenciam o futebol. É difícil mas temos de estar preparados", sublinhou Rúben Neves.