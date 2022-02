Rúben Neves orgulhoso pelos 200 jogos no Wolveso

Rúben Neves diz sentir-se feliz por ter atingido (dia 13 diante do Tottenham) as duas centenas de encontros ao serviço do Wolverhampton, equipa que representa desde 2017. "Estou realmente orgulhoso por ter chegado aos 200 jogos, nunca imaginei que conseguiria atingir semelhante registo", anotou o médio português de 24 anos.O Wolves está na máxima força para o duelo de amanhã com o Leicester. "Está toda a gente em condições de dar o contributo à equipa. Esperámos por isto desde o primeiro dia em que aqui chegámos. O Pedro Neto? Já se sente bem nos treinos, é só uma questão de tempo até o voltarmos a utilizar", disse Bruno Lage, técnico do Wolverhampton.