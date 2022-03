Rúben Neves revela o médio mais difícil que defrontou: joga no Liverpool

Joga no Liverpool o médio mais difícil que Rúben Neves teve de defrontar até hoje. O internacional português que atua no Wolverhampton elegeu Thiago como o jogador na sua posição que mais trabalho lhe deu."Apontarei para o Xabi Alonso e Busquets mas direi também um da Premier League: o Thiago. Quando defrontei o Bayern, onde estava o Xabi Alonso, o Thiago também lá estava. Foi um jogo duro! O Thiago é o mais difícil de defrontar, é muito inteligente, seja pela qualidade, seja a nível mental. É um dos melhores. Também posso mencionar o N'Golo Kanté também. É impossível tirar-lhe a bola e, defensivamente, é um monstro. Mas a minha primeira escolha seria o Thiago", fundamentou em entrevista ao 'The Athletic'.Como inspiração dos tempos de miúdo, Rúben Neves elege o italiano Andrea Pirlo. "Era uma inspiração. Sempre olhei para o seu futebol, para o seu futebol, entusiasmo e a forma de ler o jogo. Não apenas para ele, também olhava para o Xabi Alonso e Sergio Busquets", vincou o jogador que voltou a ser chamado por Fernando Santos à Seleção Nacional.Já sobre os treinadores que mais o influenciaram, Neves enumerou vários, começando por Pep Lijnders, Julen Lopetegui e Nuno Espírito Santo, coincidindo com os dois primeiros no FC Porto e com o português no Wolves. Também na formação da Premier League coincide, atualmente, com Bruno Lage, alguém importante no seu desenvolvimento como futebolista."Penso que toda a gente consegue ver o meu progresso da última temporada para agora. Em termos de posicionamento, de fazer a equipa jogar com bola, de encontrar as melhores decisções, o Bruno Lage é o melhor. Ele ajudou-me tanto na parte ofensiva do meu jogo. Eu concentrava-me muito antes no meu jogo defensivo. Há diferentes formas de jogar. Jogamos muito em contra-ataque [com o Nuno Espírito Santo] e o meu papel era defender. Por isso, nem precisava de olhar para o Diogo Jota, eu sabia para onde ele iria correr e punha-lhe a bola lá e criava uma oportunidade de golo", reiterou o médio que se formou no FC Porto.