Rui Patrício travou Pogba e críticas ao Man. United dispararam: «Penáltis não são rifas»

E prosseguiu com o tom duro: "Nós não chegamos aqui ao programa em direto e perguntamos uns aos outros que parte da análise vamos fazer. Decidimos antes de vir. Eles deviam decidir no balneário. É embaraçoso. Isto é um penálti do Manchester United, não é uma rifa".

Pouco depois de Rúben Neves empatar Wolverhampton-Manchester United com um golaço, os red devils dispuseram de um penálti para voltar à dianteira mas Rui Patrício travou o remate de Paul Pogba . Gary Neville, antigo capitão do Manchester United, não gostou do que viu e, no seu habitual comentário na Sky Sports, apontou o dedo à discussão entre Pogba e Rashford sobre quem marcaria o lance diante dos wolves."Por que é que há um debate sobre quem marca o penálti? Rashford marcou na semana passada, deveria ter marcado agora. Não deveria haver um debate. Pogba falhou o quarto nos últimos 12 meses. Seria justo pensar que teve a sua oportunidade. Não houve um líder. Algo não bateu certo ali. Não podiam tomar a decisão entre eles. Primeiro, fiquei furioso com Pogba, mas, quando me lembrei daquilo que aconteceu na semana passada com o penálti contra o Chelsea foi estranho", acrescentou.