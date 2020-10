Rui Vitória quis contratar Mesut Özil mas levou 'nega' do alemão

Mesut Özil é uma dor de cabeça para o Arsenal. O jogador alemão não joga desde o dia 7 de março e tem um dos salários mais elevados do plantel dos gunners: 386 mil euros por semana.





Segundo revela o canal desportivo argentino 'Tyc Sports', o Al-Nassr, clube saudita, cuja equipa principal é treinada por Rui Vitória, ofereceu 5,5 milhões de euros pelo passe médio de 31 anos, propondo ao jogador um contrato de dois anos.Só que levou 'nega' do futebolista. O alemão disse que não quer mudar-se para o Médio Oriente, mesmo não tendo lugar no onze de Mikel Arteta no Arsenal.Os gunners querem iniciar conversações com o jogador, para reduzir o seu elevado salário já a partir de janeiro, mas não será fácil pois ao que parece Özil só aceita negociar se for para receber a totalidade dos salários que tem direito até ao final do contrato: pouco mais de 14 milhões de euros.Já durante a paragem dos campeonatos, por causa da pandemia, Özil não aceitou qualquer redução salarial, abrindo uma frente de batalha com o clube e com muitos dos seus adeptos.