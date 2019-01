Ryan Babel deixa Besiktas e assina com o Fulham até final da época

O internacional holandês Ryan Babel, que alinhava nos turcos do Besiktas, assinou contrato com o Fulham até final da temporada, anunciou esta terça-feira o penúltimo classificado da liga inglesa de futebol, na sua página oficial na internet.Os cottagers revelam que o avançado, de 32 anos, que representava o Besiktas desde janeiro de 2017, assinou "de forma definitiva" e que o acordo entre as partes "é válido até final da presente temporada"."Tenho fé de que o Fulham vai conseguir a manutenção [na 'Premier League']. Essa é uma das razões pelas quais estou aqui. Quero ajudar o clube a alcançar esse objetivo. Estou preparado e mal posso esperar para começar", afirmou Babel, em declarações reproduzidas na página dos londrinos.Esta é a segunda passagem de Ryan Babel por Inglaterra, depois de ter representado o Liverpool entre 2007 e 2011. O avançado holandês, que conta com 54 internacionalizações pelo seu país, começou a carreira no Ajax, do qual se transferiu para Anfield Road, tendo ainda representado Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain e Deportivo.