Ryan Giggs: «Bruno Fernandes é entusiasmante»

Comentadores, ex-jogadores, treinadores e adeptos, Bruno Fernandes já conseguiu convencer toda a gente com as suas exibições ao serviço do Manchester United. O internacional português reúne cada vez mais consensos e recebe elogios de todos os quadrantes. Agora é Ryan Giggs, antigo jogador dos red devils, a mostrar-se completamente rendido.





Giggs esteve deu uma entrevista ao canal de YouTube 'Webby & O’Neill' e quando lhe perguntaram qual é o jogador do plantel do Manchester United que mais o entusiasma, nem hesitou: "Bruno Fernandes a 100 por cento, desde que chegou.""Ele é entusiasmante porque de cada vez que tem a bola procura fazer com que algo aconteça. Nem sempre acontece, mas é isso que faz um jogador do United", acrescentou. "Não é fácil, eu fazia-o mas era mais velho. Podia fazer aquele passe 'mortal' se o Robin van Persie estivesse por perto."Giggs recordou o jogo com o Norwich, para a Taça de Inglaterra. "Não sei se se lembram daqueles minutos antes de marcarmos, ele estava cá atrás. É um jogador que faz as coisas acontecerem, como um número 10, mas ele aparece. Reparei que estava cá atrás e depois sprintou para a frente, não foi a andar pelo relvado. Correu para tentar ganhar o jogo. Adoro isso!"