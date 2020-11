Ryan Reynolds compra Wrexham com 'garantia': não é para ganhar dinheiro

O ator Ryan Reynolds é conhecido por ter encarnado a personagem principal no filme ‘Deadpool’, mas desta feita foi notícia por algo ligado ao futebol. É que o canadiano, de 44 anos, juntamente com o ator Rob McElhenney, irá adquirir o Wrexham, clube galês que atua na 5ª Divisão do futebol inglês.





Em nota publicada no site, o emblema do Norte do País de Gales informou que houve uma aprovação de 98,6% dos eleitores para que a dupla de atores passasse a chefiar o clube. "Queremos estar no Racecourse Ground [estádio do clube] o máximo de jogos que conseguirmos. Queremos beber uma cerveja com os adeptos. Até se vão fartar de nós! Queremos ser grandes embaixadores do clube, apresentá-lo ao Mundo e ser uma força global", frisou Reynolds, citado pelo ‘The Guardian’. Já McElhenney também tem altas expectativas: "Devíamos pensar no Wrexham da forma como o Manchester United pensa no Manchester United. Envolver o clube na comunidade. Não fazemos isto para ganhar dinheiro!"A nível interno, a maior proeza do Wrexham foi atingir os ‘quartos’ da Taça de Inglaterra, em 1977/78. A nível europeu, o clube chegou a eliminar o FC Porto, na 1ª ronda da Taça das Taças, em 1984/85.