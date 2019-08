Ryan Sessegnon é do Tottenham em cima do fecho das inscrições

Ryan Sessegnon é reforço do Tottenham para as próximas cinco temporadas. O lateral-esquerdo inglês de apenas 19 anos foi formado no Fulham e foi também na equipa de Craven Cottage que se estreou na condição de sénior ainda em 2016/17.Os spurs não revelaram os valores do negócio mas a imprensa inglesa estima que este se tenha fixado em cerca de 30 milhões de euros.No negócio foi incluído o médio inglês Joshua Onomah, do Tottenham parao Fulham, que na última temporada esteve emprestado ao Sheffield Wednesday.