Sadio Mané e a primeira conversa com Jürgen Klopp: «Falou pelos cotovelos»

Sadio Mané e Jürgen Klopp. Duas figuras incontornáveis do sucesso recente do Liverpool e duas das pessoas mais adoradas por (quase) todos no mundo do futebol. Contudo, tudo isto podia ser bem diferente e tudo por uma questão... de sociabilidade.Em entrevista ao 'The Sunday Times' o extremo senegalês dos reds relembrou qual foi a primeira impressão que teve do treinador alemão quando assim que chegou a Anfield Road e como questionou, prontamente, uma futura boa relação com ele."Ele estava a falar pelos cotovelos e eu disse-lhe: 'Bem, isto muito provavelmente vai ser difícil para mim, até porque eu sou uma pessoa de poucas palavras'", revelou o senegalês.Dois anos antes de se transferir para o Liverpool em 2016, Sadio Mané era jogador do Red Bull Slazburg e Jürgen Klopp era treinador do Borussia Dortmund, clube que estava interessado na contratação do extremo senegalês. Após a primeira conversa com o alemão, Mané logo se apercebeu que ele era "uma excelente pessoa"."Toda a gente o adora e isso é o mais importante, para ser honesto. Ele é muito engraçado mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito séria. Normalmente, quando falo com ele fora do relvado é sobre coisas pessoais. Coisas sobre a minha vida e isso é muito importante para mim. Penso que tenho alguém em quem possa verdadeiramente confiar", referiu.Juntos, no Liverpool, os dois já conquistaram uma Liga dos Campeões (2018/19) e uma Supertaça Europeia (2019/20).