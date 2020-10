«Sai a jogar de forma inteligente»: ingleses reagem à estreia de Rúben Dias pelo Man. City

Não foi certamente a estreia que Rúben Dias queria pelo Manchester City. Os citizens empataram (1-1) este sábado frente ao Leeds United, em jogo da 4.ª jornada da Premier League, com o defesa-central português a ser chamado por Pep Guardiola para o 'onze'.

Recém-chegado a Manchester, Rúben Dias teve pouco tempo de preparação com a equipa vice-campeã inglesa, mas acabou por desempenhar uma partida relativamente sólida diante do clube recém-promovido ao principal escalão inglês.

Eis as análises de alguns dos principais meios de comunicação desportivos de Inglaterra:

'Manchester Evening News'

"Fez vários bloqueios vitais, esteve assertivo no passe e uma ameaça de cabeça. Sai a jogar de forma muito inteligente com bola, tudo isto na estreia!"

'Daily Mail'

"Estreia para a transferência mais cara do Manchester City neste mercado, que quase marcou na primeira jogada de bola parada, mas a falta de forma física deixou-o por vezes exposto."





'Mirror'

"Inicialmente o jogo parecia estar montado no cenário perfeito para Rúben Dias se estrear. Muito se aproveitou das qualidades de Rúben Dias a sair com bola desde trás, uma vez que o relvado escorregadio e molhado do Elland Road tornou-se ideal para o estilo de jogo do City. Mostrou-se confiante com bola, antes de fazer uma passe longo que caiu direito no peito de Raheem Sterling. Esteve perto de colocar o Manchester City na frente na primeira oportunidade que teve para criar perigo no jogo, mas atirou ligeiramente ao lado."



