Saka renova e torna-se o jogador mais bem pago do Arsenal aos 21 anos

Bukayo Saka oficializou a renovação de contrato com o Arsenal, o único clube que conheceu até agora na carreira. O internacional inglês, de 21 anos, torna-se, segundo a imprensa inglesa, o jogador mais bem pago do plantel: vai receber cerca de 15 milhões de libras por ano, ou seja, perto de 17,2 milhões de euros.O extremo candidato a melhor jogador da Premier League na presente temporada assinou até junho de 2027 depois de ter cumprido a melhor época da carreira: apontou 14 golos e providenciou 11 assistências em 47 partidas oficiais.Saka, jogador formado nos gunners, mostrou-se feliz por continuar de canhão ao peito. "Acho que tenho tudo o que preciso para me tornar o melhor jogador que posso ser, e é por isso que estou feliz por ficar aqui e estar aqui para o futuro, porque realmente acredito que podemos alcançar grandes coisas", assumiu o jovem esquerdino inglês, pedra fulcral no 11 de Mikel Arteta.