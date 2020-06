Salah atestou o Bentley e pagou a gasolina a toda a gente que estava na bomba

Para lá de ser uma das principais figuras do Liverpool pelo futebol que apresenta, Mohamed Salah é também um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos dos reds, especialmente devido ao seu jeito de ser, bem distinto do 'vedetismo' de alguns craques de renome internacional. E tudo por gestos como aquele que o egípcio protagonizou há uns dias, quando decidiu pagar o combustível a todos os que estavam numa bomba de gasolina na qual havia entrado para abastecer.





A história, partilhada inicialmente por um adepto dos reds nas redes sociais, é uma das mais comentadas do dia em Inglaterra e tem merecido elogios vários ao egípcio, mas também lhe valeu uma pequena 'boca' por parte de Dejan Lovren. No Twitter, o belga enalteceu o gesto do colega, mas acabou por chamá-lo de forreta."Ouvi dizer que o @MoSalah pagou a gasolina a todos há uns dias numa bomba de gasolina. Um bonito gesto. Mas podes pelo menos pagar-me o café uma vez que seja? Normalmente és um tipo forreta, por isso estou um pouco surpreendido. Mas mesmo assim... muito bem!", escreveu o belga, que depois até prometeu imitar Salah e pagar uma 'rodada' de combustível da próxima vez que abastecer. "A próxima é por minha conta, para quem lá esteja. Faltam 60 milhas".