Salah defende sem-abrigo que estava a ser atacado por jovens e ainda lhe dá 100 libras

Mohamed Salah continua a encantar dentro e fora das quatro linhas. A 28 de setembro, poucas horas após o triunfo (3-1) do Liverpool sobre o Arsenal em duelo da Premier League, o avançado egípcio dirigiu-se a um posto de combustível próximo ao estádio de Anfield para abastecer o seu Bentley, apercebeu-se que um sem-abrigo estava a ser maltratado por alguns jovens e saiu em defesa do homem.





Ao ouvir as palavras insultuosas que Daniel Craig, de 50 anos, estava a receber, o jogador enfrentou o grupo e, de acordo com o relato do sem-abrigo ao 'The Sun', disse-lhes para pararem e que um dia poderiam ser eles a estar na mesma situação. Mas não se ficou por aqui. Depois de conseguir afastar os jovens, Salah ainda se dirigiu ao multibanco, levantou 100 libras (cerca de 110 euros) e entregou o dinheiro ao homem."Só sei que não tive alucinações quando Mo me deu o dinheiro. Que lenda", afirmou Daniel Craig, que vive nas ruas da cidade dos Beatles há mais de seis anos e costuma pernoitar junto ao estádio do Liverpool. "Salah comportou-se de forma tão maravilhosa como quando joga em Anfield", acrescentou.De resto, a atitude de Salah foi registada pelas câmaras de vídeovigilância do posto de combustivel e as imagens permitem observar a forma como o jogador enfrentou o grupo e o momento em que entregou o dinheiro a Daniel Craig. "Estou mais do que feliz. Sou um grande fã dele e, na minha opinião, agiu como um verdadeiro herói", constatou o sem-abrigo, visivelmente agradecido ao internacional egípcio.