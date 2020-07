«Salah foi super egoísta»: Graeme Souness aponta o dedo a jogador do Liverpool

Mohamed Salah bisou na vitória do Liverpool frente ao Brighton na quarta-feira mas a sua exibição mereceu também alguns reparos e segundo o treinador escocês Graeme Souness tal deveu-se ao facto do internacional egípcio querer ganhar o prémio de melhor marcador da Premier League.





"Salah desde o primeiro minuto em campo só pensou no prémio de melhor marcador da liga. É importante para ele. Ele estava a rematar de todos os lados e em duas ou três ocasiões os seus companheiros não estavam muito satisfeitos. Ele sempre foi egoísta. Neste jogo foi super egoísta. Quer ser o melhor marcador", afirmou Graeme Souness à Sky Sports.O Liverpool já se sagrou campeão inglês e Salah quer somar mais um outro prémio, no entanto, atualmente o avançado egípcio ocupa a 3.ª posição, com 19 golos, atrás de Pierre-Emerick Aubameyang (jogador do Arsenal tem 20 golos) e Jamie Vardy (Leicester), que lidera a lista de goleadores com 22 golos marcados.