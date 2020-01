Salah, Mané e Mahrez finalistas do prémio para melhor jogador africano do ano

O egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané e o argelino Riyad Mahrez são os três finalistas do prémio para melhor jogador africano do ano, anunciou este domingo a Confederação Africana de Futebol (CAF).

Salah, que alinha nos ingleses do Liverpool, procura vencer o prémio pela terceira vez seguida, depois de o ter arrecadado em 2017 e em 2018, enquanto Mahrez, do Manchester City, tenta a segunda distinção, após ter erguido o troféu em 2016.

Já Mané, colega de equipa de Salah nos reds, nunca venceu o prémio de melhor jogador africano.

Fora do trio de finalistas ficou o maliano Moussa Marega, do FC Porto, que estava integrado na lista de 30 jogadores que foi inicialmente divulgada pela CAF, no final de novembro.

O prémio de melhor jovem jogador africano em 2019 será disputado pelo lateral marroquino Achraf Hakimi, do Borussia Dortmund, e pelos avançados nigerianos Samu Chukwueze, do Villarreal, e Victor Osimhen, do Lille.

O prémio de melhor jogador africano será votado por selecionadores ou diretores técnicos e capitães das seleções africanas que integram a CAF.

Os vencedores serão anunciados em 07 de janeiro de 2020, em Hurghada, no Egito.