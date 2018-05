Continuar a ler

"O Sam chegou ao clube num momento desafiante na temporada, para nos trazer estabilidade, e estamos muito gratos por ele ter feito precisamente isso", explicou a diretora executiva do Everton, Denise Barrett-Baxendale.



Apesar dos bons resultados, o estilo de futebol de Allardyce nunca foi apreciado pelos adeptos, que chegaram a assobiar a equipa, e o clube decidiu que, "como parte do plano de longo prazo, será nomeado um novo treinador este verão para começar o processo" de reconstrução.



'Big Sam', como é conhecido Sam Allardyce, tinha orientado em 2016/17 o Crystal Palace, que assumiu em dezembro e conseguiu manter na 'Premier League', depois de um período conturbado à frente da seleção inglesa, que deixou após 67 dias, sob suspeitas de má conduta.



O treinador inglês Sam Allardyce deixou o comando técnico do Everton, anunciou esta quarta-feira o clube inglês, ao fim de sete dos 18 meses do contrato com o emblema de Liverpool.Os toffees anunciaram esta quarta-feira a saída, três dias após o fim da Liga inglesa, na qual Allardyce guiou o clube ao oitavo lugar da tabela, depois de 'herdar' a equipa em 13.º lugar quando assumiu o cargo, em novembro, em substituição do holandês Ronald Koeman.

