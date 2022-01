Sam McQueen retira-se aos 26 anos afetado por lesões: «Pensava que era o Superhomem»

Sam McQueen teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em outubro de 2018 e desde então tentou regressar aos relvados mas sem sucesso, assumindo o fim da carreira no início de 2022. O defesa inglês, de 26 anos, esteve praticamente toda a vida futebolística ao serviço do Southampton (também alinhou no Middlesbrough). Nove cirurgias depois, foi tempo de revelar o calvários porque passou e a frustração de não conseguir voltar ao futebol."Esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, já que queria desesperadamente jogar futebol novamente, mas tenho que fazer o que é certo para mim e para minha família", começou por explicar, documentando dificuldades psicológicas em todo o processo que se alongou mais de três anos."Fiquei muito deprimido e tive seis meses de aconselhamento, que era-me muito necessário e ajudou-me um pouco, mas ainda não era capaz de realmente estar lá para a minha família. Estou feliz em dizer agora que eu não era capaz de lidar com as coisas. Pensava que era capaz de fazer qualquer coisa. Pensava que era o Super-Homem quando estava a jogar futebol e na Premier League. Desconhecia completamente que não tinha capacidade para lidar com quaisquer traumas emocionais ou pessoais. É algo que me deitou abaixo durante algum tempo e levou três anos para a minha mente o processar e começar a sentir-me eu mesmo novamente. É agora um novo desafio para mim", assumiu McQueen.